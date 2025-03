Barreiras não tarifárias a importações do Brasil são de quase 86,5% Um relatório do BTG Pactual revela que o Brasil é um dos países com maior número de barreiras não tarifárias sobre importações. A...

Revista Oeste|Do R7 31/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share