BC reduz projeção de inflação em 2025 para 4,9%, ainda acima da meta O Banco Central (BC) revisou de 5,1% para 4,9% a estimativa da inflação do Brasil para 2025. A meta é de 3%, com tolerância entre... Revista Oeste|Do R7 26/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Banco Central (BC) revisou de 5,1% para 4,9% a estimativa da inflação do Brasil para 2025. A meta é de 3%, com tolerância entre 1,5% e 4,5%. A nova projeção consta no Relatório de Política Monetária, o segundo documento divulgado pela autarquia neste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

IPCA-15: prévia da inflação tem alta de 0,26% em junho

Grupo indiano ignora ameaças e diz que vai investir US$ 100 bilhões nos EUA

Justiça libera R$ 2 bilhões para pagar aposentados e pensionistas