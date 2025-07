Bitcoin supera os US$ 120 mil pela primeira vez aguardando regulamentação dos EUA A cotação do Bitcoin superou nesta segunda-feira, 14, pela primeira vez os US$ 120 mil, chegando ao novo recorde de US$ 123 mil ao... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h18 ) twitter

Revista Oeste - Economia

A cotação do Bitcoin superou nesta segunda-feira, 14, pela primeira vez os US$ 120 mil, chegando ao novo recorde de US$ 123 mil ao longo do pregão.

