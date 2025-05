Bitcoin ultrapassa a marca dos US$ 100 mil pela primeira vez desde fevereiro O preço do bitcoin ultrapassou a marca dos US$ 100 mil nesta quinta-feira, 8. A moeda digital não atingia esse patamar desde fevereiro... Revista Oeste|Do R7 08/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h07 ) twitter

O preço do bitcoin ultrapassou a marca dos US$ 100 mil nesta quinta-feira, 8. A moeda digital não atingia esse patamar desde fevereiro. A valorização começou ainda durante a noite, com o anúncio de um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido.

Para mais detalhes sobre essa valorização histórica e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

