BMW e Ituran: parceria para ampliar a segurança

A BMW Motorrad anunciou uma parceria estratégica com a Ituran Brasil para oferecer mais segurança, conectividade e telemetria aos seus clientes. A novidade foi apresentada nesta quarta-feira, 28, durante o Festival Interlagos 2 Rodas. Conforme as empresas, a iniciativa representa um avanço na oferta de tecnologia para motociclistas no país.

