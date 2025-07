Revista Oeste |Do R7

BNDES vai gastar R$ 18 milhões com produtora de filmes A produtora Boutique Filmes, sediada em São Paulo, vai receber um financiamento de R$ 18 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento...

A produtora Boutique Filmes, sediada em São Paulo, vai receber um financiamento de R$ 18 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O montante terá como destino esforços de divulgação internacional de produções audiovisuais brasileiras. Da mesma forma, objetiva o desenvolvimento de novas séries e filmes. Além disso, espera contemplar a capacitação de profissionais em ferramentas de inteligência artificial com foco no setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse investimento polêmico!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: