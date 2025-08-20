Bolão do Maranhão leva prêmio de R$ 63 milhões na Mega-Sena
A Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2.903 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 19, em São Paulo. Um bolão feito em Caxias, no Maranhão, acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 63.090.150,68. De acordo com os organizadores, a aposta vencedora foi registrada presencialmente em uma lotérica da cidade. O bolão tinha 15 cotas e os participantes marcaram sete números.
A Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2.903 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 19, em São Paulo. Um bolão feito em Caxias, no Maranhão, acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 63.090.150,68. De acordo com os organizadores, a aposta vencedora foi registrada presencialmente em uma lotérica da cidade. O bolão tinha 15 cotas e os participantes marcaram sete números.
