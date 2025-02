Brasil acumula déficit comercial com os EUA desde 2009 A balança comercial brasileira com os Estados Unidos apresenta déficit desde 2009. Ao longo destes anos, o Brasil importou US$ 88,...

Revista Oeste|Do R7 06/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share