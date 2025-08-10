Brasil adota ‘práticas totalmente contrárias’ a quem produz, avalia tributarista O Brasil não trata bem aqueles que se propõem a girar a economia. É o que afirma o advogado tributarista Luís Garcia. "Infelizmente... Revista Oeste|Do R7 10/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h37 ) twitter

O Brasil não trata bem aqueles que se propõem a girar a economia. É o que afirma o advogado tributarista Luís Garcia.

Para saber mais sobre as implicações da reforma tributária e a migração de indústrias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

