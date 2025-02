Brasil critica protecionismo de Trump, mas adota medidas similares

Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre aço e alumínio importados, o que impacta significativamente os produtores brasileiros. Em 2024, o Brasil exportou US$ 9,3 bilhões em ferro, aço e alumínio, com US$ 4,4 bilhões destinados aos EUA.

