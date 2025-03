Brasil tem 12% do PIB chinês e 56% do indiano Nos últimos 40 anos, o Brasil registrou um crescimento econômico de 167%. No entanto, foi ultrapassado por economias emergentes, como... Revista Oeste|Do R7 15/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 16h25 ) twitter

A última vez que o PIB do Brasil superou o da Índia foi em 2013 | Foto: Reprodução/Poder360

Nos últimos 40 anos, o Brasil registrou um crescimento econômico de 167%. No entanto, foi ultrapassado por economias emergentes, como a China e a Índia. Em 1995, por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro superava o chinês. Hoje, contudo, equivale a apenas 12% do país asiático. As informações são do site Poder360.

