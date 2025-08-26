Brasil tem déficit de US$ 7 bi em transações externas em julho
O cenário das contas externas do Brasil apresentou déficit de US$ 7 bilhões em julho de 2025, valor superior ao registrado no mesmo mês de 2024, quando o saldo negativo ficou em US$ 5 bilhões. Os dados constam no relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central, divulgado nesta terça-feira, 26.
