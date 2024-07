Braskem inova no transporte de produtos petroquímicos no Brasil Companhia conseguiu autorização de reguladora e planeja iniciar operações de cabotagem em breveLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 22/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌