BTG Pactual adquire uma das maiores importadoras do Brasil As negociações duraram cerca de seis meses. Todavia, não houve um anúncio oficial dos valores do negócio.Leia a matéria completa...

Revista Oeste|Do R7 19/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌