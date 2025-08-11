BYD passa Nissan no mercado brasileiro
Os motores híbridos e elétricos colocaram os carros chineses no gosto do brasileiro. A BYD, por exemplo, vendeu mais do que a Nissan no Brasil em julho de 2025, conforme mostram os números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
