Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cade amplia prazo para analisar fusão entre Petz e Cobasi

O pedido de extensão do prazo para analisar a fusão entre Petz e Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ficou...

Revista Oeste|Do R7

Cade amplia prazo para analisar fusão entre Petz e Cobasi após recurso da Petlove e preocupações do mercado Revista Oeste - Economia

O pedido de extensão do prazo para analisar a fusão entre Petz e Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ficou maior. O relator José Levi Mello do Amaral Júnior considerou o processo complexo e pediu prazo até o final deste ano. Sem a prorrogação, a data limite seria 3 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes dessa fusão que pode impactar o mercado pet no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.