Cade amplia prazo para analisar fusão entre Petz e Cobasi
O pedido de extensão do prazo para analisar a fusão entre Petz e Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ficou maior. O relator José Levi Mello do Amaral Júnior considerou o processo complexo e pediu prazo até o final deste ano. Sem a prorrogação, a data limite seria 3 de outubro.
