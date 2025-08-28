Cade amplia prazo para analisar fusão entre Petz e Cobasi O pedido de extensão do prazo para analisar a fusão entre Petz e Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ficou... Revista Oeste|Do R7 28/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h19 ) twitter

Cade amplia prazo para analisar fusão entre Petz e Cobasi após recurso da Petlove e preocupações do mercado Revista Oeste - Economia

O pedido de extensão do prazo para analisar a fusão entre Petz e Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ficou maior. O relator José Levi Mello do Amaral Júnior considerou o processo complexo e pediu prazo até o final deste ano. Sem a prorrogação, a data limite seria 3 de outubro.

