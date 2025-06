Cade aprova compra do Banco Master pelo BRB O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou a compra do Banco Master pelo BRB, instituição financeira pública sob... Revista Oeste|Do R7 17/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h57 ) twitter

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou a compra do Banco Master pelo BRB, instituição financeira pública sob controle do governo do Distrito Federal. A aprovação ocorreu nesta terça-feira, 17, e ocorreu sem restrições à formalização do negócio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa transação importante!

