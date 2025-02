Cade deve monitorar fusão entre Azul e Gol, diz CEO da Latam O presidente da Latam, Jerome Cadier, expressou preocupação com a provável fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol e afirmou ter... Revista Oeste|Do R7 31/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h47 ) twitter

Avião da Azul | Foto: Divulgação

O presidente da Latam, Jerome Cadier, expressou preocupação com a provável fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol e afirmou ter "certeza" de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) proporá "medidas de mitigação" ao analisar o caso.

Para entender melhor as implicações dessa fusão e as preocupações do CEO da Latam

