Café em pó sobe quase 90% e lidera inflação dos produtos de inverno

Economia café Revista Oeste - Economia

O preço do café em pó acumula alta de 89,6% em 12 meses e lidera a inflação entre os produtos mais consumidos no inverno. É o que mostra levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), com base no Índice de Preços ao Consumidor - Mercado (IPC-M).

