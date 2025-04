Carrefour lidera setor supermercadista pelo 9º ano; veja a lista O Grupo Carrefour Brasil fechou 2024 com um faturamento de R$ 120,5 bilhões, e garantiu o primeiro lugar no Ranking Abras pelo nono...

O Grupo Carrefour Brasil fechou 2024 com um faturamento de R$ 120,5 bilhões, e garantiu o primeiro lugar no Ranking Abras pelo nono ano consecutivo. O levantamento, realizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em parceria com a NielsenIQ, destaca os maiores grupos supermercadistas do país.

