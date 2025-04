Carrefour vai pagar R$ 6 bilhões para sair da Bolsa de Valores do Brasil Os acionistas do Grupo Carrefour aprovaram a proposta de retirada da companhia da Bolsa de Valores do Brasil (B3). A votação ocorreu...

Revista Oeste|Do R7 26/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share