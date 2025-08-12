China ultrapassa os EUA no mercado de carros do Brasil
Em 2007, a estreia dos carros chineses no Brasil foi um fiasco. Quase duas décadas depois, o jogo é outro. As marcas da China venderam 22,3 mil unidades em julho de 2025, enquanto as dos Estados Unidos — que já foram referência no mercado nacional — não chegaram a 22 mil.
Em 2007, a estreia dos carros chineses no Brasil foi um fiasco. Quase duas décadas depois, o jogo é outro. As marcas da China venderam 22,3 mil unidades em julho de 2025, enquanto as dos Estados Unidos — que já foram referência no mercado nacional — não chegaram a 22 mil.
