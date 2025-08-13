Chineses e árabes querem exportar o calor do Ceará
Uma parceria entre árabes e chineses promete transformar o calor do Ceará em energia verde para vender fora do Brasil. A Envision...
Uma parceria entre árabes e chineses promete transformar o calor do Ceará em energia verde para vender fora do Brasil. A Envision Energy, da China, fechou um acordo com a FRV, da Arábia Saudita, para produzir amônia verde no Estado. A matéria-prima? Algo que sobra no Brasil: vento e sol.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia
