Chineses e árabes querem exportar o calor do Ceará Uma parceria entre árabes e chineses promete transformar o calor do Ceará em energia verde para vender fora do Brasil. A Envision... Revista Oeste|Do R7 13/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h59 )

Carros-eletricos-hibridos-Haval-gnm Revista Oeste - Economia

Uma parceria entre árabes e chineses promete transformar o calor do Ceará em energia verde para vender fora do Brasil. A Envision Energy, da China, fechou um acordo com a FRV, da Arábia Saudita, para produzir amônia verde no Estado. A matéria-prima? Algo que sobra no Brasil: vento e sol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra como essa inovação pode mudar o futuro energético do Brasil!

