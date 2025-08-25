Cidade de São Paulo registra recorde de abertura de empresas em julho Julho apresentou o melhor desempenho de 2025 na criação de novas empresas na capital paulista. Segundo dados da Junta Comercial do... Revista Oeste|Do R7 25/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h59 ) twitter

Revista Oeste - Economia

Julho apresentou o melhor desempenho de 2025 na criação de novas empresas na capital paulista. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), foram constituídos cerca de 16,5 mil empreendimentos de natureza empresarial na cidade. O número é superior aos meses de fevereiro, que registrou 16,3 mil aberturas, e março, com 16 mil registros.

