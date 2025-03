Com aumento da inflação, dólar abre em alta nesta quarta O dólar abriu o pregão desta quarta-feira, 12, com uma alta, cotado a R$ 5,81. A elevação da moeda norte-americana está relacionada... Revista Oeste|Do R7 12/03/2025 - 11h31 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dólar

O dólar abriu o pregão desta quarta-feira, 12, com uma alta, cotado a R$ 5,81. A elevação da moeda norte-americana está relacionada principalmente à divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medidor oficial da inflação no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre a alta do dólar e a inflação!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Mega-Sena: duas apostas levam prêmio de R$ 12 milhões; veja resultado

Inflação dispara e sobe 1,31% em fevereiro, maior índice para o mês em 22 anos

Americanas inicia processo de cobrança contra ex-diretores por fraude