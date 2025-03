Revista Oeste |Do R7

Com dívidas de R$ 130 milhões, FMU pede recuperação judicial A Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) pediu recuperação judicial em São Paulo nesta quinta, 13. A medida visa renegociar dívidas...

A Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) pediu recuperação judicial em São Paulo nesta quinta, 13. A medida visa renegociar dívidas que totalizam R$ 130 milhões, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo. O valor do passivo equivale a menos da metade do faturamento que a instituição registrou em 2024 (R$ 318 milhões).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes dessa situação financeira da FMU!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: