Combustíveis ficam mais caros em fevereiro, depois de aumento do ICMS Começa a vigorar no próximo sábado, 1º, um reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis... Revista Oeste|Do R7 29/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 23h26 )

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ao lado do presidente Lula da Silva: prazo de 30 dias para explicar porque 94% dos recursos de patrocínio foram para projetos alin

Começa a vigorar no próximo sábado, 1º, um reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. A alíquota para gasolina e etanol subirá R$ 0,10 por litro e chegará a R$ 1,47. Diesel e biodiesel também terão aumento, de R$ 0,06 — no total de R$ 1,12 por litro.

Para entender melhor os impactos desse aumento, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

