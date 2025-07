Comer fora no Brasil pode ficar até 10% mais caro com tarifas dos EUA A Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) projeta que a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos...

Revista Oeste|Do R7 29/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share