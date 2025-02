Confiança do consumidor cai 5,1 pontos em janeiro, diz FGV

Revista Oeste |Do R7

A confiança do consumidor recuou 5,1 pontos em janeiro ante dezembro, apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 86,2 pontos, na série com ajuste sazonal, menor patamar desde fevereiro de 2023, quando estava em 85,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice diminuiu 2,2 pontos.

