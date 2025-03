Confiança do consumidor cai pelo terceiro mês consecutivo O Índice Nacional de Confiança (INC) do consumidor brasileiro atingiu 97 pontos em março, o que representa a terceira queda consecutiva...

