Confiança do consumidor recua pelo 2º mês consecutivo O Índice Nacional de Confiança (INC) do consumidor caiu pelo segundo mês consecutivo. A pesquisa realizada pela PiniOn para a Associação...

Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share