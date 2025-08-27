Confiança do empresário da indústria recua em 20 setores, mostra pesquisa O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu em 20 dos 29 setores da indústria em agosto, segundo levantamento divulgado... Revista Oeste|Do R7 27/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h18 ) twitter

Índice de Confiança do Empresário Industrial Revista Oeste - Economia

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu em 20 dos 29 setores da indústria em agosto, segundo levantamento divulgado, nesta quarta-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Para saber mais sobre essa queda e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

