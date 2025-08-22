Consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda é liberada
O quarto lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 está disponível para consulta a partir desta sexta-feira...
O quarto lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 está disponível para consulta a partir desta sexta-feira, 22. Cerca de 1,9 milhão de pessoas podem consultar os dados online, incluindo contribuintes de anos anteriores que ainda têm pendências.
O quarto lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 está disponível para consulta a partir desta sexta-feira, 22. Cerca de 1,9 milhão de pessoas podem consultar os dados online, incluindo contribuintes de anos anteriores que ainda têm pendências.
Consulte no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para saber mais sobre como consultar sua restituição e os detalhes dos pagamentos!
Consulte no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para saber mais sobre como consultar sua restituição e os detalhes dos pagamentos!
Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: