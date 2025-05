Contas de luz ficam mais caras em maio

DF - LULA/RAINHA/DINAMARCA - POLÍTICA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe a rainha Mary da Dinamarca, no Palácio do Planalto, em Brasília, na manhã desta sexta-feira, 4 de outubro de 2024. A monarca visita o Brasil com o objetivo de fortalecer a cooperação e as relações entre os dois países e é acompanhada pelo ministro do Clima, Energia e Serviços Públicos dinamarquês, Lars Aagaard. 04/10/2024 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO