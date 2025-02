Contas externas do Brasil registram déficit de US$ 8,66 bilhões em janeiro De acordo com o Banco Central, o Brasil registrou um déficit de US$ 8,66 bilhões em suas contas externas em janeiro de 2025. Este...

Revista Oeste|Do R7 27/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share