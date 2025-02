Contas públicas fecham 2024 com rombo de R$ 43 bilhões Dados do Tesouro Nacional, divulgados nesta quinta-feira, 30, mostram que o governo federal encerrou o ano de 2024 com um rombo de... Revista Oeste|Do R7 30/01/2025 - 20h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 20h47 ) twitter

Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron | Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Dados do Tesouro Nacional, divulgados nesta quinta-feira, 30, mostram que o governo federal encerrou o ano de 2024 com um rombo de R$ 43 bilhões nas contas públicas. O montante representa 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB).

Para mais detalhes sobre essa situação fiscal, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

