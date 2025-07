Contas públicas registram déficit primário de R$ 44,3 bilhões em junho De acordo com dados do relatório do Tesouro Nacional, divulgados nesta quarta-feira 30, as contas do governo central, que englobam...

De acordo com dados do relatório do Tesouro Nacional, divulgados nesta quarta-feira 30, as contas do governo central, que englobam Tesouro, Banco Central e Previdência Social, registraram déficit primário de R$ 44,3 bilhões no mês de junho.

Para mais detalhes sobre a situação fiscal do país, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: