Contribuintes relatam erro na declaração on-line do Imposto de Renda

Mensagem de erro na plataforma do Imposto de Renda

Na manhã desta terça-feira, 1º, a Receita Federal enfrentou problemas com a liberação do acesso ao programa Meu Imposto de Renda 2025. Previsto para estar disponível às 9h, o sistema só foi liberado às 10h, uma hora depois do planejado. Durante esse período de atraso, os contribuintes que tentaram acessar a plataforma encontraram uma página de erro, que impossibilitou a declaração.

Para mais detalhes sobre os problemas enfrentados pelos contribuintes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

