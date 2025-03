Correção da tabela do Imposto de Renda pode custar R$ 270 bi ao governo

Revista Oeste |Do R7

Um estudo, realizado pela associação Unafisco Nacional, revela que a correção integral na tabela do Imposto de Renda de pessoa física pode isentar cerca de 13 milhões de brasileiros. Com isso, de acordo com a entidade, o governo brasileiro perderia anualmente cerca de R$ 270 bilhões.

