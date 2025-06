Correios mantêm sigilo em contrato com empresa de marketplace Os Correios mantêm sob sigilo os valores e a duração do contrato firmado com a empresa Infracommerce para o desenvolvimento de sua... Revista Oeste|Do R7 09/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h56 ) twitter

Os Correios mantêm sob sigilo os valores e a duração do contrato firmado com a empresa Infracommerce para o desenvolvimento de sua nova plataforma de marketplace, batizada de “Mais Correios”. A estatal afirma que as “informações desse contrato são restritas pelo sigilo empresarial”, conforme nota enviada à revista Veja nesta segunda-feira, 9.

