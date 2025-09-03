Correios rompem contrato com fintech suspeita de ligação com o PCC
O contrato de R$ 56,8 milhões firmado entre os Correios e a Berlin Finance, conhecida anteriormente como BK Bank, foi suspenso nesta terça-feira, 2. A fintech é investigada por atuar como banco paralelo do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teria movimentado R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024, segundo informações da Receita Federal.
