Crescimento artificial da economia está cada dia mais insustentável

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante coletiva para explicar o impacto do pacote fiscal na economia | Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em texto publicado na Edição 260 da Revista Oeste, o articulista Carlo Cauti expõe que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil foi sustentado por um volume excessivo de gastos públicos, e não por ganhos estruturais na economia nem melhorias na produtividade do país.

Para entender melhor as implicações desse crescimento insustentável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste.

