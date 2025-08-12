Custo da construção civil no Brasil varia 0,31% em julho Dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) mostram que o custo da construção civil no...

Dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) mostram que o custo da construção civil no Brasil variou 0,31% em julho. O resultado representa desaceleração de 0,57 ponto percentual em relação a junho, quando a taxa havia atingido 0,88%. Entre os sete primeiros meses do ano, apenas fevereiro registrou índice menor.

Para mais detalhes sobre essa variação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

