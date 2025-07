Defensoria do Rio aciona 43 casas de apostas e cobra R$ 300 mi A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) ingressou com uma ação civil pública nesta segunda-feira, 21, contra 43 empresas... Revista Oeste|Do R7 21/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h38 ) twitter

30/08/2024- JOGOS ONLINE BETS - EMBARGADO - ECONOMIA - Viciado em jogos online. A pessoa nao pode ser identificada nominalmente nem visualmente. Foto: Werther Santana/Estadao WERTHER SANTANA

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) ingressou com uma ação civil pública nesta segunda-feira, 21, contra 43 empresas que operam plataformas de apostas esportivas on-line. A iniciativa cobra medidas urgentes para assegurar maior transparência e proteção aos usuários, com foco na prevenção da ludopatia (vício em jogos) e do superendividamento.

