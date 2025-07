Déficit de US$ 5,1 bi em contas externas é o maior do Brasil para junho em 11 anos O Brasil apresentou em junho o maior déficit em suas contas externas para o mês em 11 anos: US$ 5,1 bilhões. Os dados foram publicados...

