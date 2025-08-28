Déficit do governo federal em julho bate recorde desde a pandemia O governo federal registrou um déficit primário de R$ 59,1 bilhões em julho de 2025, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional...

O governo federal registrou um déficit primário de R$ 59,1 bilhões em julho de 2025, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 28. O resultado é quase sete vezes maior que o mesmo mês do ano passado, quando o déficit havia sido de R$ 8,9 bilhões, e se torna o segundo pior da série histórica, atrás apenas do recorde negativo de 2020, de R$ 87 bilhões.

