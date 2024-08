Déficit nas Contas Externas do Brasil Atinge Nível Alarmante Em julho de 2024, o Brasil registrou déficit de US$ 5,2 bilhões nas transações correntes das contas externas. Trata-se do pior resultado...

Revista Oeste|Do R7 26/08/2024 - 21h20 (Atualizado em 26/08/2024 - 21h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌