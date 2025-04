Déficit primário do governo federal deve ser de R$ 73,4 bilhões em 2025 Analistas do mercado financeiro revisaram as estimativas para o déficit primário do governo federal em 2025, com o ajuste da previsão...

Revista Oeste|Do R7 15/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share