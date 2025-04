Desconfiança faz Brasil bater recorde na fuga de dólares

O descontrole das contas públicas associado à insegurança jurídica que tomou conta do Brasil produz algumas consequências comprometedoras principalmente ao desenvolvimento econômico. Entre elas está o fluxo cambial. Para se ter uma ideia do impacto da instabilidade político-econômica do país, o Brasil registrou a maior fuga de dólares de sua história no primeiro trimestre de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação alarmante!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: