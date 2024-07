Desconfiança no Setor Industrial: O Que Está Acontecendo no Sudeste? Incertezas sobre a política econômica brasileira afetam o setor. Empresários industriais do Sudeste estão enfrentando um momento...

Revista Oeste|Do R7 24/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌